Werder an der Havel (dpa/bb) – Sauna-Aufgüsse können bei Wettbewerben so elegant aussehen wie Tänze oder so erstaunlich sein wie Akrobatik: Beim Finale der Deutschen Aufguss-Meisterschaften in der Havel-Therme in Werder hat am Wochenende ein Team aus Nordrhein-Westfalen die Nase vorn gehabt. Florian und Hendrik Bißlich siegten mit ihrem Aufguss «Goldgräber». Sie nutzen dafür Aromen wie Virginia-Zeder, Ocean, Heublume, Süßorange und Rum, wie die Sprecherin des Saunabundes, Jennifer Schönbohm, am Sonntag berichtete.

Vor allem der Einsatz von sauber ausgeführten Showtechniken beim Wedeln, eine gute Story passend zum Aufguss, die Anwendung von hochwertigen und gut dosierten Düften und eine spürbare Hitzesteigerung während der Aufgussrunden waren nach Angaben der Sprecherin für die Entscheidung der Jury maßgeblich.

Neben der Anwendung von ätherischen Ölen kamen auch selbstangesetzte Sude und Tees zum Einsatz. Teilweise hätten die Teilnehmenden auch im Saunaraum Harze oder Hölzer geräuchert, sagte Sprecherin Schönbohm.

Dass man in einer Sauna mit Sud auch einen Film nachahmen kann, bewiesen die Zweitplazierten, die Brandenburger Farid Beu und Urszula Nowaczewska mit ihrem Aufguß «Leon der Profi». Wie im gleichnamigen Film wird die Story eines Auftragskillers erzählt, der ein Mädchen kennenlernt und sein weiches Herz entdeckt. Das Team setzte die Story mit den Düften Palo Santo, Himalaya-Zeder, Pink Grapefruit und Patschuli mit Ylang Ylang und Mandarine um.

Die sechsköpfige Jury kam bei ihrer Bewertung ganz schön ins Schwitzen: In jedem Wettbewerbsaufguss saß sie abwechselnd 15 Minuten in einer 80 bis 90 Grad heißen Sauna.

In dem Wettbewerb des Deutschen Saunabundes traten 22 Saunameister und 8 Zweier-Teams gegeneinander an. Die Teilnehmer aus ganz Deutschland hatten sich zuvor in zwei Ausscheidungsrunden im Norden und Süden Deutschlands qualifiziert.

Die Sieger im Einzel- und Teamwettbewerb sind nun für die Aufguss-Weltmeisterschaft vom 11. bis 17. September in der Satama-Sauna in Wendisch-Rietz am Scharmützelsee qualifiziert.