Berlin (dpa/bb) – Ein Säugling und ein zweijähriges Kind sind bei einer Notbremsung eines Linienbusses in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Die Kinder waren mit ihrer Mutter am Freitagmorgen mit der Linie 122 auf der Ollenhauerstraße zum Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Säugling lag demnach in einem Kinderwagen.

Während der Bus rechts auf der Sonderspur fuhr, zog links auf der mittleren Spur ein Auto in gleicher Richtung vorbei. Die 52-jährige Fahrerin wollte nach rechts zu einem Autohaus abbiegen, aber soll den Angaben zufolge nicht geblinkt haben. Stattdessen habe der Wagen sich vor den Bus gesetzt und ihn geschnitten. Als der Busfahrer demnach abrupt bremsen musste, wurden die Kinder verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unversehrt.

Der Busfahrer, 43 Jahre alt, stand laut Polizei «deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse» und blieb ebenfalls ohne Verletzungen.