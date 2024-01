Potsdam (dpa/bb) – Vor der Großdemonstration am Montag in Berlin rollen in Nordbrandenburg vereinzelt Traktoren Richtung Hauptstadt. Am Sonntagmorgen waren einige Trecker auf der Bundesstraße 5 an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, wie die Polizei Brandenburg angab. Noch sei die Lage ruhig. «Wir müssen aber davon ausgehen, dass es mehr werden», sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Denn auf dem Weg nach Berlin müssten die Landwirte mit ihren Traktoren zwangsläufig durch Brandenburg fahren.

Die Polizei rechnet wegen der Anreisen der Demonstrationsteilnehmer verstärkt mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf Land- und Bundesstraßen. Auch auf möglichen Umfahrungsstrecken könne es voll werden, hieß es weiter. Neben den Traktoren werden Busse und Lkws erwartet, die zur Kundgebung anreisen. Auch Spediteure und Handwerker unterstützen den Protest.