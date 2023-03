Berlin (dpa) – Die Deutsche Filmakademie will am Freitag (11.00 Uhr) bekanntgeben, welche Produktionen für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen sind. Die Nominierungen werden per Livestream aus dem Berliner Kino International verkündet. Die Auszeichnungen sollen am 12. Mai verliehen werden. Der Filmpreis ist mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert. In der Vorauswahl sind unter anderem der Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues», die Komödie «Sisi & Ich» sowie der Film «Sonne und Beton» nach dem Roman von Felix Lobrecht.