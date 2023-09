Berlin (dpa/bb) – Nationalspieler Marcel Noebels hat mit den Eisbären in dieser Saison einiges vor. «Unser Ziel ist klipp und klar, zweistellig in den Sternen zu werden und die zehnte Meisterschaft zu holen», sagte der Berliner Angreifer bei der Jubiläumsfeier zur 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montagabend in Berlin. Als amtierender Meister hatte er mit den Eisbären in der Vorsaison unerwartet die Play-offs verpasst. Nun hofft der 31-Jährige, an alte Erfolge anknüpfen zu können. «Da sind wir unseren Fans einiges schuldig.»

Trotz der großen Ambitionen blieb der deutsche Silbermedaillen-Gewinner der letzten Weltmeisterschaft zurückhaltend: «Ich möchte den Mund nicht zu voll nehmen und Sachen sagen, die nachher nicht eintreten», sagte Noebels. Seiner Meinung nach hätten die Eisbären aber «eine schlagkräftige Truppe», die trotz der bisher durchwachsenen Vorbereitung sehr motiviert sei. «Wir haben den Sommer sehr gut genutzt und der Verein ist so aufgestellt, dass wir wieder vorne mitspielen können», sagte Noebels.