Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will drei Tage nach dem torreichen Auftritt in der Europa League auch in der Fußball-Bundesliga wieder eigene Treffer bejubeln. «Das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass wir treffen können. Morgen haben wir wieder einen Versuch, zu treffen», sagte Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Samstag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

In der Volkswagenstadt haben die Köpenicker in ihren bisherigen drei Auswärtsspielen in der Liga drei Niederlagen ohne eigenen Treffer kassiert. Das bislang letzte Tor in der Bundesliga gelang Robin Knoche per Elfmeter am 11. Februar beim 2:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig in der 72. Minute.

Trotz der Erfolgslosigkeit in der Volkswagen Arena erwartet Fischer «ein enges Spiel», bei dem die Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. Dies war bei fast allen Spielen gegen Wolfsburg so, auch bei den beiden Heimspielen in dieser Spielzeit, in der Union in der Liga mit 2:0 und im Pokal Ende Januar mit 2:1 die Oberhand behielt. «Zumindest versuchen wir, dass es bis zum Ende eng bleibt», sagte der 57-jährige Schweizer.

Dafür müsse seine Mannschaft – wie immer – «ans Limit gehen», sagte Fischer auch im Rückblick auf das 3:3 in der Europa League am Donnerstag gegen den belgischen Erstligisten Royale Union St. Gilloise. «Wir hatten ein sehr intensives Spiel am Donnerstag, das hat viel Kraft gekostet. Aber trotzdem hatten wir drei Tage Zeit, um wieder bereit zu sein.»