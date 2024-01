Berlin (dpa/bb) – Ein Weggefährte von Cheftrainer Nenad Bjelica komplettiert das Trainerteam vom 1. FC Union Berlin. Der 47 Jahre alte Nino Bule unterstützt seinen kroatischen Landsmann Bjelica sowie Marie-Louise Eta und Danijel Jumic künftig an der Seitenlinie, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Als Spieler war Bule in Kroatien, Japan, Österreich und Griechenland aktiv. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Co-Trainer bei Dinamo Zagreb und NK Osijek mit Bjelica zusammen.