Berlin (dpa/bb) – Auf ein Lokal in Berlin-Kreuzberg sind in der Nacht zu Donnerstag Schüsse abgefeuert worden. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach alarmierten Zeugen um kurz nach Mitternacht die Polizei, weil sie mehrere Schüsse auf ein Lokal am Oranienplatz Ecke Naunynstraße wahrnahmen. Nach Angaben der Polizei fanden die Einsatzkräfte ein einzelnes Projektil, das in eine Hauswand des Lokals eingeschlagen war. Bei der anschließenden Fahndung wurden einem Sprecher zufolge drei Menschen in einem Auto überprüft, darin wurde jedoch keine Schusswaffe entdeckt. Die Ermittlungen dauern an.