Berlin (dpa/bb) – Herthas A-Junioren haben den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft verpasst. Nach dem 2:2 im Hinspiel mussten sich die Berliner im Rückspiel der U19 von Borussia Dortmund mit 4:5 im Elfmeterschießen geschlagen geben. In der regulären Spielzeit hatte sich der Hauptstadt-Club am Montag nach einem zwischenzeitlichen 1:3 zurückgekämpft. Im Elfmeterschießen vergab Hertha-Profi Jelani Ndi vom Punkt.

Beide Bundesliga-Staffelsieger trafen zum dritten Mal in drei Jahren in der U19-Endrunde aufeinander. Hertha-Trainer Oliver Reiß setzte in der Startelf auf viel Zweitliga-Erfahrung und brachte neben Bence Dardai auch Pascal Klemens und Ibrahim Maza. Es half nichts. Dortmund siegte wieder und trifft nun im Kampf um den Titel der deutschen A-Junioren-Meisterschaft auf Hoffenheim.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Oliver Rölke (34.) die Berliner in Führung gebracht und die Tür zum Endspiel weit aufgestoßen. Kjell Wätjen (35./46.) und Cole Campbell (49.) drehten die Partie im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zugunsten der Gäste. Ndi (59.) und erneut Rölke (68.) hielten Hertha im Spiel – ein Happy-End gab es nicht.