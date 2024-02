Potsdam (dpa) – Nico Hofmann legt zum 29. Februar sein Amt als Chairman der Produktionsfirma Ufa nieder. Er werde künftig als selbstständiger Produzent arbeiten, teilte die Ufa am Mittwoch in Potsdam mit. Der Ufa bleibe er verbunden und werde ausgewählte Projekte wie beispielsweise die Serie «Kudamm» weiterhin kreativ begleiten.

Hofmann hatte seit 2017 als alleiniger CEO an der Spitze der Ufa gestanden, bis er im vergangenen September den Posten an Sascha Schwingel abgab. Er blieb aber zunächst als Chairman in der Geschäftsführung. «Für mich ist der heutige Tag Abschied und lang geplanter Neubeginn zugleich. Abschied nach mehr als 25 Jahren bei der Ufa und Wiederaufnahme meiner kreativen, selbstständigen Arbeit als Produzent», erklärte der 64-Jährige nun.

Die Ufa zählt zu den führenden Produktionsunternehmen für TV, Kino und Streaming im deutschsprachigen Raum.