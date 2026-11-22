Berlin (dpa) – Erst flog der Schuh, dann gab es Gelb – und hinterher drohte auch noch ein «Arschtritt»: Fußball-Nationalspieler Brajan Gruda hat beim 5:1 (1:1) von RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin mit einem kuriosen Wutausbruch für Erheiterung gesorgt.

Was war passiert? Nach einem Zweikampf mit Unions Derrick Köhn verlor Gruda seinen Schuh. Weil der Pfiff von Schiedsrichter Christian Dingert ausblieb, war der Leipziger mächtig bedient. Kurzerhand schleuderte er seinen Treter wütend über den Rasen. Dingert zeigte wenig Verständnis für die spontane Flugstunde und zückte Gelb.





«Da waren viele Emotionen dabei, wir waren anderer Meinung», erklärte Gruda (22) hinterher und zeigte Einsicht. «Das war nicht so clever, wird auch nicht mehr passieren. Der Schiedsrichter und ich haben schon darüber gesprochen», sagte der DFB-Profi, der ein Tor vorbereitete und eins selbst erzielte.

Baumgartner: «Dieser Schuhwurf ist unnötig»

Damit ist die Angelegenheit allerdings noch nicht ausgestanden. Mitspieler Christoph Baumgartner kommentierte die Szene so: «Dieser Schuhwurf ist unnötig. Das wird er auch von mir dreimal hören bis zum nächsten Spiel.» Noch deutlicher wurde Ridle Baku: «Er ist ein guter Junge, viel Talent, ab und zu braucht er einen Arschtritt», sagte der 28-Jährige mit einem Augenzwinkern.