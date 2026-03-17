Potsdam (dpa/bb) – Die für Vögel hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ist in einem weiteren Geflügelbestand in Brandenburg ausgebrochen. Betroffen ist ein Legehennenbestand mit etwa 73.000 Tieren im Landkreis Oder-Spree, wie die Pressestelle des Landkreises mitteilte. Am Wochenende sei wegen sinkender Legeleistung und erhöhter Verluste der Verdacht auf einen Ausbruch der Krankheit aufgekommen.

Ein daraufhin durchgeführter Befund des Friedrich-Loeffler-Instituts habe den Ausbruch der Krankheit am Montag bestätigt. In Brandenburg wurde die Newcastle-Krankheit in den vergangenen Wochen bereits in anderen Landkreisen nachgewiesen.





Entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen seien eingeleitet und dem Halter der Tiere eine Tierseuchenverfügung übergeben worden, hieß es vom Landkreis. Zusätzlich sei eine Tierseuchenallgemeinverfügung für alle Geflügelhalter in den Restriktionszonen in Kraft gesetzt worden.

Für Menschen ist die Newcastle-Krankheit, die wegen ähnlicher Symptome auch «atypische Geflügelpest» genannt wird, in der Regel ungefährlich. Bei sehr engem Kontakt mit erkrankten Tieren kann es zu Bindehautentzündungen kommen. Fast alle Vogelarten können infiziert werden. In Deutschland wird das Virus vor allem bei wildlebenden Tauben nachgewiesen.