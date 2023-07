Bramberg am Wildkogel (dpa/bb) – Angreifer Brenden Aaronson hat sich beim Teamabend vom 1. FC Union Berlin mit einem Hit von Popstar Miley Cyrus eingeführt. «Mein Song war «Party in the USA» von Miley Cyrus», sagte der 22-Jährige am Montag im Trainingslager der Köpenicker in Bramberg am Wildkogel (Österreich). Traditionell singen die Neuzugänge bei den Berlinern einen Song vor der versammelten Mannschaft. «Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Jungs kennenzulernen. Es war großartig, da hochzugehen und zu singen. Aber ich weiß, dass meiner nicht der beste war», sagte Aaronson über den Abend in einer Hütte im Salzburger Land.

Auf dem Feld soll die Leihgabe von Leeds United besonders das Offensivspiel bereichern und um neue Zutaten erweitern. «Ich bin gerne am Ball, mag es, mich in Richtung Tor zu drehen und Chancen für meine Mitspieler zu schaffen, aber auch Tore zu schießen», sagte er. Ob auf dem Flügel oder im Zentrum sei ihm dabei egal. «Ich kann beide Positionen spielen. Ich kann auf jeden Fall nach vorne kommen und in den Strafraum gehen. Das ist immer gut für mich.»

Mittelfeldspieler Morten Thorsby dagegen hat das Trainingslager der Eisernen nach dpa-Informationen verlassen und soll vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten CFC Genua stehen. Italienischen Medienberichten zufolge soll der Norweger bereits zum Medizincheck in Italien sein. Thorsby war im vergangenen Sommer von Sampdoria Genua nach Berlin gekommen.

Bei Neuzugang Lucas Tousart, der sich im Testspiel gegen Udinese Calcio am Samstag verletzt hatte, steht eine genaue Diagnose weiter aus. Der Franzose muss weiter untersucht werden, verbleibt aber im Trainingslager der Berliner.