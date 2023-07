Berlin (dpa/bb) – Der frisch verpflichtete Lucas Tousart steht vor seinem Debüt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler war in dieser Woche vom Stadtrivalen Hertha BSC zu den Köpenickern gewechselt. Beim Spiel der Eisernen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel am Samstag (15.00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei könnte er nun erstmals für seinen neuen Club auf dem Rasen stehen. Union-Fans konnten am Freitag im öffentlichen Training erstmals ein Auge auf die Neuverpflichtung aus Frankreich werfen.

Die Einsatzchancen Tousarts stehen auch deshalb nicht schlecht, weil das Spiel nicht wie sonst üblich über zweimal 45 Minuten stattfindet. Gespielt wird viermal 30 Minuten, damit möglichst viel Spielpraxis gesammelt werden kann.

Union darf wie schon am Mittwoch gegen Rapid Wien (3:0), als 17 284 Besucher kamen, mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl rechnen. Bis Freitagmittag waren für den Auftritt gegen Kiel bereits knapp 10 000 Eintrittskarten verkauft.