Berlin (dpa/bb) – Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief das Kind am Mittwoch vom Gehweg auf die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Das Mädchen sei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt.

Rettungskräfte brachten die Neunjährige für die Versorgung einer Kopfverletzung und von Hautabschürfungen ins Krankenhaus. Dazu, warum das Mädchen auf die Straße lief, machte die Polizei zunächst keine Angaben. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.



