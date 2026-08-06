Vetschau (dpa/bb) – Ein neun Jahre altes Mädchen ist im Sommerbad Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) nach einem Badeunfall reanimiert worden. Rettungsschwimmer entdeckten das bewusstlose Kind am Mittwochnachmittag auf dem Wasser und kümmerten sich um das Mädchen, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Rettungskräfte konnten die Neunjährige reanimieren.

Das Kind befindet sich laut Polizei im Krankenhaus. Es gehörte zu einer Berliner Schülergruppe, die einen Ferienausflug in den Spreewald machte. Das Freibad wurde nach dem Unfall geräumt und der Badebetrieb bis zum Abend eingestellt.





Mehrere Medien hatten zuvor über den Unfall berichtet. Die Polizei bat darum, mit Kindern das richtige Verhalten im und am Wasser zu trainieren. Eine absolvierte Schwimmprüfung sei keine Garantie für einen unfallfreien Badespaß, sagte ein Sprecher.