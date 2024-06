Potsdam (dpa/bb) – Auf dem Gelände eines Anglervereins in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) sind am Dienstag neun Wohnwagen in Brand geraten. Das Feuer sei gegen 13.10 Uhr im Ortsteil Hennickendorf gemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Auch am Ufer des Stienitzsees liegende Boote seien durch den Brand beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei gab es Löschversuche. Die Brandursache sei bislang unbekannt, hieß es weiter.