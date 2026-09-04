Berlin (dpa/bb) – Die beiden Berliner Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg starten ein Dialogprojekt im Nahverkehr. Bis Dezember laufen geschulte Moderatoren durch Trams und S-Bahnen und laden Fahrgäste zu Gesprächen ein, wie das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin mitteilte. Das Projekt mit dem Namen «metro_polis berlin» findet demnach in den Tram-Linien M5, M6, M17 und den S-Bahnen 5, 7 und 75 statt.

Die Gespräche starten laut Bezirksamt mit der Frage: «Lebenswerter Kiez: Was brauchen Sie, um hier gut und gerne leben zu können?» Die Erkenntnisse aus den Gesprächen werden den Angaben zufolge dokumentiert und an Verwaltung und Politik zurückgespielt. Der Dialog soll demnach den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und neue Formen politischer Beteiligung im Alltag ermöglichen.



