Dresden (dpa) – Der neue Verkehrsvertrag für mehr Kapazitäten und moderne Züge im Schienenverkehr zwischen Dresden, Leipzig und der Lausitz ist unterzeichnet. Das neue «Elektronetz Oberelbe» wird demnach ab Dezember 2026 bis Dezember 2040 von der DB Regio betrieben.

Doppelstockzüge zwischen Dresden und Leipzig

Für die Fahrgäste soll das Angebot komfortabler und zuverlässiger werden. Auf der besonders stark nachgefragten Linie RE 50 zwischen Dresden und Leipzig fahren ab dem Fahrplanwechsel im Dezember Doppelstockzüge mit mehr Sitzplätzen und einem separaten Fahrradwagen. Auch auf den Linien RE 15 von Dresden nach Hoyerswerda und RE 18 von Dresden nach Cottbus kommen Züge mit mehr Kapazität zum Einsatz.





Zudem wird die Anbindung in Richtung Elsterwerda-Biehla erweitert. Hier ersetzt die neue S-Bahn S6 die bisherige RB 31 mit einer stündlichen Fahrt ab Dresden.