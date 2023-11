Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs neuer Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) verlangt für den Fortbestand des Deutschlandtickets mehr Geld vom Bund. «49 Euro kann nur dann gelingen, wenn der Bund auch anerkennt, dass sie die Hälfte dazuzahlen», sagte Genilke am Mittwoch im RBB. «Natürlich wird es zu Erhöhungen kommen.» Aber: Wenn sich Bund und Länder das Ticket teilten, «kommen wir auch zu sehr, sehr maßvollen Erhöhungen unter Umständen – oder vielleicht können wir es sogar bei 49 Euro belassen».

Brandenburg will auch mehr für bezahlbare Wohnungen ausgeben: Allein in diesem Jahr seien es 176 Millionen Euro, im nächsten Jahr 205 Millionen Euro, sagte der Minister. Damit reagiere das Land auf höhere Baukosten. Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte sich im Jahr 2019 vorgenommen, 100 Millionen Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau auszugeben. Genilke war am Mittwoch im Landtag als Nachfolger des zurückgetretenen Ministers Guido Beermann (CDU) vereidigt worden.