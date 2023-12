Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Ab kommendem Sonntag sollen in einigen Brandenburger Städten mit dem Fahrplanwechsel mehr Fernzüge halten. So verkehre nun von Montag bis Samstag ein Intercity von Magdeburg über das brandenburgische Wittenberge nach Hamburg und wieder zurück bis nach Magdeburg, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Zwischen Berlin, Potsdam, Brandenburg und Magdeburg soll zudem künftig ein dritter Intercity pro Tag und Richtung fahren. Ein nächtlicher IC hingegen, der bisher von Berlin nach Österreich fuhr, hält nun nicht mehr in Frankfurt (Oder).