Berlin (dpa) – Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert legt am Mittwoch (9.00) in Berlin neue Daten zur Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr vor. Im Jahr 2022 waren 1990 Menschen nach dem Konsum illegaler Substanzen gestorben. Damit hatte sich ein bereits länger anhaltender Trend zu mehr Drogentoten in Deutschland zunächst fortgesetzt. Häufigste Todesursache waren zuletzt weiterhin Überdosierungen von Opioiden wie Heroin und Morphin. Sorgen bereiten auch Langzeitschädigungen, die zum Tod führen, und gemischte Substanzen.