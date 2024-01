Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Friedrichshain und in Berlin-Schöneberg müssen sich die Menschen ab Dienstag auf neue Verkehrseinschränkungen einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist die Gürtelstraße in Friedrichshain ab 6.00 Uhr am Dienstag bis etwa 18 Uhr am Mittwoch in beide Richtungen zwischen Wiesenweg und Boxhagener Straße für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Grund dafür sei ein Kraneinsatz. Der Verkehr wird über die Weichselstraße umgeleitet.

In Schöneberg gibt es ab Dienstagmorgen auf dem Sachsendamm eine neue Baustelle. Die Bauarbeiten werden nach den Angaben mit mehreren Bauphasen voraussichtlich bis August dauern. In Höhe der Kreuzung Voralberger Damm und Gotenstraße ist das Linksabbiegen bis Mitte Februar in beiden Richtungen nicht möglich. In Richtung der Schöneberger Straße steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.