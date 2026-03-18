Potsdam (dpa/bb) – Die neue Brandenburger SPD/CDU-Regierung geht am Mittwoch an den Start. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke ernennt am Morgen (8.45 Uhr) in der Staatskanzlei das neue Kabinett. Die neuen Minister und die neue Ministerin werden danach im Landtag (10.00 Uhr) vereidigt. Rot-Schwarz regierte bereits von 1999 bis 2009 und von 2019 bis 2024 gemeinsam mit den Grünen.

Das neue Bündnis wurde nötig, weil die deutschlandweit einzige Koalition aus SPD und BSW im Januar nach Streit in der BSW-Fraktion geplatzt war. Woidke und CDU-Landeschef Jan Redmann hatten am Montag den Koalitionsvertrag unterschrieben, er dient als Grundlage für die gemeinsame Regierungszeit von dreieinhalb Jahren. Sie planen mehr Lehrer und Polizisten, eine Entlastung der Wirtschaft, aber auch einen Sparkurs.





In der neuen Regierung sind für die CDU Innenminister und Vize-Ministerpräsident Jan Redmann, Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) und Bildungsminister Gordon Hoffmann dabei. Die drei wichtigen Ressorts waren zuvor in SPD-Hand. Die Sozialdemokraten geben nach mehr als 30 Jahren das Bildungsressort ab.

Bei der SPD wird der bisherige Innenminister René Wilke neuer Gesundheits- und Sozialminister, Wirtschaftsminister Daniel Keller wechselt zu Finanzen und Finanzminister Robert Crumbach wird Verkehrsminister. Im Amt bleiben Manja Schüle (Wissenschaft), Hanka Mittelstädt (Agrar) und Benjamin Grimm (Justiz). Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) und die Ex-BSW-Minister Britta Müller (Gesundheit) und Detlef Tabbert (Verkehr) schieden aus.