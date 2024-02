Potsdam (dpa/bb) – Tiere aus Tierheimen dürfen in Brandenburg ab sofort nur noch an Menschen ab 18 Jahren vermittelt werden. Das ist Teil des überarbeiteten Tierheim-Erlasses, den das Land Brandenburg am Montag an die Landkreise verschickt hat. Zuvor konnte man bereits ab 16 Jahren ein Tier zu sich holen. Der Erlass gebe die Mindestvoraussetzungen zum Betreiben eines Tierheimes landeseinheitlich vor, erläuterte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Dazu zählten unter anderem Vorgaben bei den Räumlichkeiten, der Unterbringung, Ernährung und Pflege der Tiere.

Die Regelungen seien detaillierter als zuvor, erklärte die Sprecherin. Sie berücksichtigten artspezifische Haltungsanforderungen. Zudem müssten die Heime nun vertraglich einen Tierarzt binden, und die veterinärmedizinische Bestandsuntersuchung soll nun einmal pro Woche – anstatt alle zwei Wochen – stattfinden. Auch Regelungen zur Fütterung wurden ergänzt. Die Einhaltung der Regeln müssen die Landkreise und kreisfreien Städte kontrollieren.