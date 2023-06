Berlin (dpa/bb) – Dem Deutschen Theater in Berlin steht an der Spitze ein Wechsel bevor. Iris Laufenberg übernimmt ab der kommenden Spielzeit die Intendanz. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (11.00 Uhr) will sie Einblicke in ihre Pläne geben. Sie wird die erste Frau an der Spitze des Theaters sein, das in den vergangenen Jahren von Ulrich Khuon geführt wurde. Laufenberg, die 1966 in Köln geboren wurde, leitete bisher etwa das Schauspielhaus im österreichischen Graz. Sie stand etwa auch mehrere Jahre an der Spitze des renommierten Berliner Theatertreffens.