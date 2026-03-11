Lübben (dpa/bb) – Im Landkreis Dahme-Spreewald sind weitere Fälle der Newcastle-Krankheit aufgetreten. Das teilte die Kreisverwaltung in Lübben mit. Nach einem bereits gemeldeten Ausbruch der hochansteckenden Geflügelkrankheit in einer Geflügelhaltung in Bestensee sei das Virus auch in einem Geflügelbetrieb mit rund 84.000 Tieren in Zeesen bestätigt worden.

Der betroffene Betrieb wurde den Angaben zufolge sofort gesperrt. Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises habe die tierschutzgerechte Tötung im betroffenen Ausbruchsbestand des gesamten Betriebs angeordnet.





Das Virus ist für Menschen ungefährlich. Bei sehr engem Kontakt mit erkrankten Tieren kann es allerdings zu Bindehautentzündungen kommen. Fast alle Vogelarten können infiziert werden. In Deutschland wird das Virus vor allem bei wildlebenden Tauben nachgewiesen. Der Ausbruch der Tierseuche in einer gewerblichen Geflügelhaltung in Bestensee war bereits in der ersten Märzwoche bekanntgeworden.