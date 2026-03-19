Berlin (dpa/bb) – Heute ist eine neue Direktverbindung per Zug von Berlin nach Amsterdam gestartet. Das niederländische Bahnunternehmen Govolta bietet die Verbindung ab sofort dreimal pro Woche an. Abfahrt ist jeweils um 15.46 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen, die Ankunft in Amsterdam (Centraal) planmäßig um 23.55 Uhr. Die Fahrten finden dienstags, donnerstags und sonntags statt. Tickets für die Fahrt am kommenden Sonntag kosten online derzeit ab 35 Euro.

Auf dem Weg nach Amsterdam hält der Zug in Hannover, Osnabrück, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort.





Bereits jetzt können Bahnreisende ohne Umstieg von Berlin nach Amsterdam fahren, die Deutsche Bahn bietet diese Verbindung ebenfalls an. Die Fahrzeit beträgt bei der Bahn rund sechs Stunden.