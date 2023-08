Weimar (dpa) – Eine neue Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung befasst sich mit der Geschichte der SED-Diktatur. «Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur» zeigt den Umgang mit der Geschichte der SED-Diktatur und der deutschen Teilung seit 1989, wie die Stiftung mitteilte. Bundesweit erstmals zu sehen ist die Schau seit Donnerstag in der Volkshochschule Weimar, dort wird sie noch bis Februar gezeigt.

«Über den Ort der DDR in der Geschichte von Demokratie und Diktatur in Deutschland wird nach wie vor gestritten», hieß es von der Bundesstiftung. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung seien Worte neu gebildet oder geprägt worden, die bis heute Emotionen weckten. «Treuhand», «Wendehals», «Seilschaft», «Jammerossi» oder «Besserwessi» zählten zu diesen Begriffen.

Symbole der DDR zierten bis heute manche Datschen, würden auf Demonstrationen gezeigt oder auf Lebensmittelverpackungen gedruckt. Gleichzeitig erinnere eine wachsende Zahl von Gedenkstätten, Straßen und Plätzen an den Widerstand sowie an die Opfer der Diktatur.

Die Schau besteht aus 20 Tafeln, außerdem wurde sie als Poster-Set von 1000 Exemplaren gedruckt. Bereits mehrere andere Städten und Gemeinde bestellten sie vor, um sie zu zeigen. Die Tafeln präsentieren unter anderem Texte, 110 Fotos und Karikaturen.

«Die VHS Weimar hat unsere Ausstellung gemeinsam mit lokalen Partnern um vier Tafeln erweitert», sagte Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung, der die Ausstellung gemeinsam mit dem Historiker und Publizisten Stefan Wolle konzipiert und realisiert hat. Er hofft, dass auch andere Standorte diesem Beispiel folgten.

Die Stiftung plant, alle bis zum Sommer 2024 erarbeiteten Ergänzungstafeln zusammen mit der Schau am 3. Oktober 2024 bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin zu präsentieren.

Die Schau ist ein Beitrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum Erinnerungsjahr 2024, in dem sich die doppelte Staatsgründung zum 75. Mal und die Friedliche Revolution zum 35. Mal jähren.