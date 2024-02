Buckow (dpa/bb) – Zum 126. Geburtstag des Dichters Bertolt Brecht eröffnet an diesem Samstag das Brecht-Weigel-Haus im brandenburgischen Buckow – das ehemalige Sommerhaus des Schriftstellers – eine neue Ausstellung. In einer Sonderschau sind bis zum 14. April Werke des bedeutenden Grafikers Arno Mohr (1910-2001) zu sehen, der Zeichnungen und Radierungen von Brecht und Schauspielerin Helene Weigel schuf. «Die zeitungslesende Helene Weigel am großen Tisch im Atelierraum sitzend und der durch den Garten schlendernde Brecht vermitteln jenseits von bekannten Fotografien einen ganz einzigartigen Zugang zu deren Leben in ihrem Sommerhaus», teilte das Museum am Montag mit.

Mohr, einst Mitglied der Berliner Akademie der Künste, war einer der bekanntesten ostdeutschen Zeichner. Seine beherrschenden Themen waren Berlin und die märkische Umgebung, aber auch Theaterbilder.

Das Brecht-Weigel-Haus in der Kleinstadt Buckow (Kreis Märkisch-Oderland) ist seit 1977 Gedenkstätte und Museum für den weltberühmten Dichter und Dramatiker Brecht (1898-1956) und Schauspielerin Helene Weigel (1900-1971). Das Künstlerehepaar hatte den Ort seit 1952 als Sommersitz ausgewählt und in dem Anfang des 19. Jahrhunderts gebauten Haus gearbeitet. Dort schrieb Brecht 1953 auch den Gedichtzyklus «Buckower Elegien».