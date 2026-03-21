Berlin (dpa/bb) – Nach dem Ende der DDR verschwanden Fahnen, Staatswappen, Orden und andere Symbole des Staates schnell aus der Öffentlichkeit. Das DDR Museum in Berlin-Mitte will mit einer Sonderausstellung daran erinnern.

Was zuvor die politische Ordnung repräsentierte, verlor innerhalb kurzer Zeit seine Funktion, wie das Museum mitteilte. «Als am 2. Oktober 1990 um Mitternacht die DDR aufhörte zu existieren, wurden auch ihre Symbole zu Relikten.»





Sperrmüll oder Museumsvitrine?

Embleme wurden abgeschraubt, Denkmäler abgebaut. «Vieles landete im Sperrmüll-Container, anderes auf Flohmärkten oder in privaten Schubladen.» Manches kam über Umwege später ins Museum.

Diesem Teil der deutsch-deutschen Geschichte widmet sich die Ausstellung mit dem Titel «Ein Land im Container – Die Entsorgung der DDR-Staatssymbole».

Im Zentrum steht dabei nach Angaben der Ausstellungsmacher die Frage: «Warum verschwand ein ganzes Land so schnell aus dem öffentlichen Raum?» Gezeigt wird eine Auswahl von Objekten aus der Sammlung des DDR Museums. Die Sonderausstellung ist bis Mitte November zu sehen.