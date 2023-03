Berlin (dpa/bb) – Rund um das Brandenburger Tor in Berlin sind am Mittwoch neue Abstellflächen für gemietete E-Scooter und E-Fahrräder eröffnet worden. An 19 neuen Standorten zwischen dem Brandenburger Tor, der Friedrichstraße und dem Potsdamer Platz können die Mietfahrzeuge nun abgeholt und geparkt werden, wie die Senatsverwaltung für Mobilität mitteilte. Insgesamt gebe es in dem Bereich in Mitte nun 26 Stellflächen.

«Mit den neu geschaffenen Stellflächen sorgen wir dafür, dass wild abgestellte Roller oder Räder nicht zum Ärgernis oder zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer*innen werden», sagte Meike Niedbal, Staatssekretärin für Mobilität laut Mitteilung. Nach Angaben der Senatsverwaltung sind die Stellflächen im Schnitt alle 200 Meter zu finden. Sie seien für alle Zweirad-Anbieter mit einer Sharing-Sondernutzungserlaubnis offen.