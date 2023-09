Cottbus (dpa/bb) – Nach Auflösung der Schlichtungsstelle für Bergbauschäden in der Lausitz fordern Mitglieder des Braunkohleausschusses des Landes Brandenburg eine Neuauflage – aber unter anderen Voraussetzungen. So müsse etwa die Schlichtungsordnung geändert werden, sagte Andreas Stahlberg am Donnerstag im Ausschuss. Er ist in Schenkendöbern (Spree-Neiße) für bergbaubedingte Sonderaufgaben zuständig.

Die Schlichtungsstelle war seit 2019 bei der Industrie- und Handelskammer Cottbus angesiedelt. Zunächst für drei Jahre befristet sollte sie Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauschäden durch das Energieunternehmen LEAG und die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) außergerichtlich klären.

Laut Wirtschaftsministerium war in der Schlichtungsordnung vereinbart worden, dass über die weitere Arbeit der Stelle nach einer Prüfung entschieden werden sollte. Diese Überprüfung durch drei externe Kanzleien habe ergeben, dass für eine Fortsetzung wegen der geringen Zahl der Fälle keine hinreichende Grundlage bestanden habe. Die Schlichtungsstelle beendete ihre Arbeit zum 31. Dezember 2022.

Von 2019 bis 2022 wurden laut Ministerium 23 Schlichtungsanträge im Zusammenhang mit Schäden zum Beispiel an Gebäuden, Straßen, Brunnen und Gewässern gestellt. Davon wurden nur sechs Anträge zur Schlichtung angenommen, 17 wurden abgelehnt. Einen Antrag zog der Antragsteller nach Verhandlung zurück. Nur zwei Fälle in den Jahren 2019 und 2021 endeten mit einem angenommenen Schlichtungsvorschlag. Auch Leag und LMBV sehen keinen Bedarf, die Stelle weiterzuführen.

Stahlberg und das Mitglied im Landesausschuss, René Schuster, sprechen von «pauschalen Ablehnungen» der Anträge durch das verantwortliche Unternehmen. Viele Fälle – etwa Schäden durch Grundwasserabsenkung – seien aber strittig. Nicht die geringe Fallzahl von Geschädigten sei der Punkt, sondern die Frage, wie viele Fälle zur Schlichtung zugelassen wurden, so Stahlberg.