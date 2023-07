Berlin (dpa) – Das neu zugeschnittene Ressort von Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) kann in den kommenden zwei Haushaltsjahren mit einer leichten Steigerung der Etats rechnen. Der am Dienstag präsentierte Entwurf des Senats für den Haushalt sieht für die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 947 Millionen Euro im kommenden Jahr und gut eine Milliarde Euro für 2025 vor. Als Ressort für Kultur und Europa standen im laufenden Haushalt 924 Millionen Euro bereit.

Genauere Aufschlüsselungen gab es am Dienstag zunächst nicht. «In multiplen Krisen wie gegenwärtig fördert der Senat die Resilienz der Berliner Kultur», hieß es in einer Mitteilung zur Stärkung der Widerstandskraft der Kulturszene.

Für Tariferhöhungen soll es ein Plus von 13 (2024) und 26 (2025) Millionen Euro geben. Auch Erhöhungen für Mindestgagen oder Honoraruntergrenzen wurden genannt. Die Zahl der Kulturräume im Landesbesitz von aktuell etwa 2000 plus rund 500 in Entwicklung soll bis Ende der 20er Jahre verdoppelt werden. Auch die bisher mit fast 440 Millionen Euro geplante Sanierung der Komischen Oper wird erneut zugesichert.