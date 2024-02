Königs Wusterhausen (dpa) – Trotz einer respektablen Leistung haben die Netzhoppers Königs Wusterhausen in der Volleyball-Bundesliga in ihrem 16. Saisonspiel die 15. Niederlage kassiert. Gegen Vizemeister VfB Friedrichshafen verlor die Mannschaft von Trainer Alejandro Kolevich am Sonntag vor 458 Zuschauern in der heimischen Paul-Dinter-Halle mit 0:3 (25:27, 21:25, 20:25). Herausragend beim Verlierer spielte Maxim Künitz, der sich am Netz immer wieder erfolgreich den Angriffen des Gegners entgegenstellte.

Besonders im ersten Durchgang kam der Außenseiter einem Satzgewinn sehr nahe. Doch nach ihrem Punkt zum 24:21 durch Carl Möller zeigten die Brandenburger Nerven und mussten eine 1:6-Serie hinnehmen. Auch in der Folgezeit hielt das Tabellen-Schlusslicht gut mit, konnte aber auch vielversprechende Zwischenstände von 10:5 und 18:16 im zweiten Abschnitt nicht zu einem durchaus verdienten Satzgewinn nutzen.

«Wir haben keinen guten Job gemacht», haderte VfB-Spieler Tim Peter anschließend.