Königs Wusterhausen (dpa) – Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee arbeitet weiter an seinem Kader. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurden vier neue Spieler verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelblocker Carl Möller, der 20 Jahre alte Außenangreifer Jannes Wiesner, sowie der 18 Jahre alte Libero Tim Türpe und der 19 Jahre alte Diagonalangreifer Lovis Homberger, die allesamt vom VC Olympia Berlin kommen, werden die Mannschaft in der bevorstehenden Saison verstärken. Alle vier besitzen dabei ein Doppelspielrecht für beide Vereine.

«Ich denke, das ist total sinnvoll für die Jungs, denn die Spieler sind eigentlich schon zu alt, um beim VCO zu bleiben», sagte Dirk Westphal, Geschäftsleiter der Bundesliga-Abteilung, «unsere Neuzugänge sind voll ausgebildete und motivierte Spieler, die in die erste Bundesliga gehören und perfekt in unser Profil passen.» Schulische Verpflichtungen oder Langzeitverletzungen seien der Grund, dass sie noch beim VCO geführt werden.

Erst vor einer Woche hatten die Brandenburger den Argentinier Alejandro Kolevich als neuen Cheftrainer vorgestellt. Nach der Insolvenz steht der Verein aktuell vor finanziellen Herausforderungen und hat seinen kompletten Kader umstrukturieren müssen.