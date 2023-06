Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den 19 Jahre alten Djifa Amedegnato vom VCO Berlin verpflichtet. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Freitag bekannt. Amedegnato passe perfekt in das Konzept der Neuausrichtung der Netzhoppers, sagte Dirk Westphal in der Mitteilung über den gebürtigen Berliner, der seine Profi-Karrriere 2020 beim VCO gestartet hatte: «Er ist jung, talentiert, motiviert und kommt aus der Region.»

In nächster Zeit würden noch weitere Neuzugänge erwartet, schrieben die Netzhoppers noch. Erst vor wenigen Wochen sei es gelungen, den Bundesliga-Status aufrechtzuerhalten. Der Club hatte Ende April einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen müssen.