Königs Wusterhausen (dpa ) – Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben durch den zweiten Saisonsieg ihr Punktekonto in der Volleyball-Bundesliga auf null gestellt. Im Kellerduell gegen den TSV Haching München setzte sich die Mannschaft von Trainer Alejandro Kolevich gegen den TSV Haching München am Donnerstagabend mit 3:1 (38:36, 25:22, 24:26, 25:19) durch. Vor 395 Zuschauern in der Paul-Dinter-Halle war Lovis Homberger mit 25 Punkten der herausragende Akteur beim Gastgeber.

Nachdem den Netzhoppers wegen Lizenzvergehen in der vergangenen Saison sechs Punkte abgezogen worden waren, haben sie durch den Sieg jetzt ihr Punktekonto ausgeglichen, bleiben aber Tabellenletzter. Der TSV Haching München hat als Vorletzter acht Zähler.