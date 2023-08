Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Naturschutzpreis geht in diesem Jahr an die Initiatorin eines Uni-Projekts und an eine Schule in Berlin-Pankow. Ausgezeichnet wurden die Ökologin Sophie Lokatis für den «Blühenden Campus» an der Freien Universität (FU) sowie die Grundschule Am Sandhaus für ihr Schulwaldprojekt, wie die Stiftung Naturschutz Berlin am Montagabend bei einem Festakt in der ufaFabrik Internationales Kulturcentrum mitteilte.

Lokatis rief die Initiative für Natur und Artenvielfalt an der FU 2019 ins Leben. Angelegte Blühflächen haben sich nach Uni-Angaben mittlerweile auf zehn Hektar vergrößert. Ihre Idee zeige, «dass an Orten, wo der Mensch zuhause ist, trotzdem eine Vielfalt an Arten Platz findet», erklärte die Stiftung Naturschutz Berlin.

Der Schulwald der Grundschule Am Sandhaus wurde 2004 eingerichtet. Seitdem hätten Schülerinnen und Schüler dort mehr als 2500 Bäume gepflanzt – und viel über heimische Arten und das Ökosystem Wald gelernt, hieß es.