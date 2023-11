Potsdam (dpa/bb) – Das Naturkundemuseum Potsdam eröffnet am Donnerstag nach einer zweijährigen Sanierungspause das Aquarium. «Mit dem neuen Bereich richten wir uns nicht nur an Familien, sondern auch gezielt an Lehrende, die nun mit ihren Gruppen die Biologie der Fische und die Ökologie der Gewässer viel anschaulicher erfahren können», sagte Museumspädagogin Larissa Goebel am Mittwoch. Laut Museumsdirektion habe man bei der Gestaltung der Becken die Wünsche der Besuchenden berücksichtigt und die Fische nun in lebensraumnah gestalteten Becken untergebracht.