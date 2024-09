Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf ein herbstlich kühles Wochenende mit Regen und wolkenverhangenem Himmel müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg vorbereiten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, zieht schon während des Freitags in Ost- und Südbrandenburg und Berlin bei maximal 16 Grad Regen auf. In Richtung Niederlausitz werden sogar nur 12 bis 14 Grad erwartet. In der Nacht regnet es In der Südosthälfte des Landes gebietsweise weiter.

Mit vielen Wolken und stellenweise Regen im Osten und Süden Brandenburgs setzt sich das Herbstwetter am Samstag fort, auch wenn die Temperaturen langsam wieder etwas steigen. Bei um 17 Grand heitert es sogar gelegentlich auf. Es weht ein teilweise frischer Nordwest- bis Nordwind mit einzelnen Windböen. Der Himmel zeigt sich auch am Sonntag meist stark bewölkt. Bei bis zu 18 Grad regnet es gebietsweise.