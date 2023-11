Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Stark bewölkt und immer wieder nass wird es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Teilweise kann es aber auch aufheitern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab Mittag und über den Nachmittag bleibt es dann überwiegend trocken. Temperaturen von bis zu zehn Grad sind tagsüber möglich. Nachts kühlt es bis auf drei Grad ab. Ab den Abendstunden kann es im Westen Brandenburgs wieder nass werden und auch in der Nacht ist lokal mit Schauern zu rechnen.