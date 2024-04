Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf einen nass-grauen Dienstag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Der Tag startet mit vielen Wolken und etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In den Vormittagsstunden soll es zwar verbreitet trocken bleiben, nachmittags und abends soll es dann wieder verbreitet Schauer geben. Bei Höchsttemperaturen von 16 Grad ist mit Wind, in Schauernähe mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es bis auf vier Grad ab. Dabei bleibt es bewölkt. Gebietsweise ist weiterhin Regen möglich.