Potsdam (dpa/bb) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versucht, seinen Naschkonsum in Grenzen zu halten. Er habe probiert, sich seinen Süßigkeitenverzehr «ein bisschen abzugewöhnen», sagte der Kanzler am Montag beim Besuch einer Fabrik des Süßwarenunternehmens Katjes in Potsdam. «Aber wenn man erstmal anfängt, weiß man nicht, wie man wieder aufhören soll.»

Besonders Lakritz habe es dem Kanzler hin und wieder angetan. Auf eine Lieblingsnascherei wolle er sich aber nicht festlegen, so Scholz. «Das wechselt immer.» Die Süßigkeit sei eher im Norden Deutschlands verbreitet und käme ihm – dem ehemaligen Oberbürgermeister Hamburgs – daher zupass.

Bei seinem Besuch der Katjes-Fabrik wurde Scholz mit einer kleinen Sonder-Edition der hauseigenen Lakritz-Bonbons beschenkt. Statt dem Aufdruck «Sallos oder nix!» heißt es auf den wenigen extra gefertigten Tüten «Scholz oder nix!».