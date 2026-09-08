Berlin (dpa) – Langsam wird es zur Gewohnheit für die deutschen Basketballerinnen: Vor dem Play-In-Spiel gegen Südkorea heute (20.45 Uhr/ProSieben Maxx und Magentasport) gab es im Hotel in Berlin den nächsten Feueralarm. Gegen 9.00 Uhr mussten alle Mannschaften für rund eine halbe Stunde auf die Straße, bis Entwarnung gegeben werden konnte.

Schon nach dem zweiten Vorrundenspiel gegen Japan hatte es in der Nacht zum Sonntag einen Feueralarm im Hotel in der Nähe des Doms gegeben. Dieses Mal ertönten die Sirenen immerhin erst zur Frühstückszeit.





In dem Hotel sind alle Teams bis auf Topfavorit USA untergebracht. Das Starensemble aus der WNBA hat sich eine eigene Unterkunft besorgt.