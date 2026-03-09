Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben den nächsten schwerwiegenden Ausfall zu verkraften. Der deutsche Nationalspieler Moritz Reichert wird dem deutschen Rekordmeister wegen eines Außenbandrisses am rechten Sprunggelenk länger fehlen, wie die Volleys mitteilten. «Das ist die nächste ganz bittere Nachricht für uns. Unsere hervorragende medizinische Abteilung wird nun alles dafür tun, dass Moritz uns in dieser Saison noch in den Playoffs helfen kann», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Die Playoffs in der Liga beginnen Ende März.

Der 30 Jahre alte Außenangreifer war beim 3:0-Sieg der Berliner am Samstag beim TSV Haching München im dritten Satz umgeknickt und musste gestützt von seinen Teamkollegen vom Feld gebracht werden. Den Volleys fehlen bereits die Mittelblocker Nehemiah Mote und Jelle Bosma langfristig.





Am Mittwoch steht für den Hauptstadtclub das Rückspiel im Viertelfinale des CEV Cups bei Piacenza an. Chancen auf ein Weiterkommen gibt es kaum noch. Die Berliner müssten mindestens 3:1 gewinnen, um einen entscheidenden Tie-Break zu erzwingen.