Berlin (dpa/bb) – Das Technospektakel «Rave The Planet» soll auch im nächsten Jahr durch Berlin ziehen. «Am 12. Juli 2025 gehen wir erneut auf die Straße – lauter und entschlossener denn je», kündigten die Veranstalter an. Nachdem die Berliner Technokultur mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland zähle, gehe es darum, sich weiter für deren Schutz und Anerkennung einzusetzen.

Am vergangenen Samstag war «Rave The Planet» mit Loveparade-Gründer Dr. Motte und rund 300 Künstlern sowie 30 Wagen durch den Berliner Tiergarten gezogen. Bei der riesigen Party-Demo feierten nach jüngsten Angaben der Veranstalter insgesamt über den gesamten Tag hinweg rund 380.000 Menschen. Laut Polizei war die Veranstaltungsfläche zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor nicht komplett ausgelastet. Über den Tag verteilt seien dort aber mehrere Hunderttausend Menschen gewesen, hieß es.

Den Veranstaltern der Technoparade sind Umweltschutz und Müllvermeidung ein Anliegen, wie sie betonen. Darum riefen sie auch in diesem Jahr zu einer Reinigungsaktion im Tiergarten auf. Etwa 90 Menschen haben sich nach ihren Angaben daran beteiligt. Insgesamt hinterließen die Feiernden laut Veranstalter 107 Kubikmeter Müll – deutlich weniger als im Vorjahr. Nach Angaben der Berliner Stadtreinigung (BSR) wurden 2023 etwa 145 Kubikmeter (2022: rund 135 Kubikmeter) eingesammelt.