Berlin (dpa/bb) – Nicht nur Böller und Betrunkene beschäftigen die Berliner Polizei in der Silvesternacht. Vor Mitternacht wurden bereits zwei Tote Menschen gefunden. In Schöneberg habe «sich jemand Sorgen gemacht», schrieb die Polizei am Sonntagabend im Internetportal X. Gemeinsam mit der Feuerwehr habe man die Tür geöffnet. «Der Verdacht hat sich leider bestätigt. Der Mann wurde tot aufgefunden.»

Zuvor hätten Nachbarn im Stadtteil Westend in Charlottenburg Verwesungsgeruch gemeldet, hieß es in einer anderen Mitteilung. Polizisten hätten in der Wohnung eine tote Frau gefunden. Der Amtsarzt habe die Todesursache nicht feststellen können, die Kriminalpolizei übernimmt den Fall.