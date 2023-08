Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Eine Frau ist in Brandenburg an der Havel durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden – der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ihr Nachbar. Er wurde festgenommen. Die 39-Jährige war am Sonntagabend von dem Mann aufgesucht worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Tür öffnete, habe der 40-Jährige ein Messer gezückt und auf sie eingestochen. Die Frau kam den Angaben nach mit vier Stichverletzungen ins Krankenhaus, mittlerweile schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.