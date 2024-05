Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und im Anschluss im Krankenhaus notoperiert worden. Der 51-jährige Mann sei nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr von der Axel-Springer-Straße nach links in die Leipziger Straße abgebogen, ein 23-jähriger Autofahrer fuhr auf der Neuen Gertraudenbrücke ebenfalls in Richtung Leipziger Straße. Auf der Kreuzung kam es so zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen.